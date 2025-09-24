"Зупинити Путіна дешевше зараз": Зеленський закликав світ разом тиснути на РФ

За його словами, зупинити війну та гонку озброєнь дешевше, ніж будувати підземні дитячі садки, чи величезні бункери, ховаючи там критичну інфраструктуру

"Зупинити Путіна дешевше зараз, ніж намагатися захищати кожен порт і корабель від терористів і морських дронів. Ми маємо інакше діяти разом, щоб зупинити агресора. Тоді ми матимемо шанс, що ці перегони озброєнь не принесуть нам катастрофи", - зазначив Зеленський

Він наголосив, що якщо потрібна зброя та тиск на Росію, то треба це робитизараз, інакше Путін буде вести війну далі, розширюючи її.

"Ми говорили й раніше, що Україна - лише перша, а ось тепер російські дрони літають над Європою, російські операції поширюються у багатьох країнах. Путін хоче продовжувати цю війну. Ніхто не може почувати себе у безпеці", - додав президент.