"Зупинити Путіна дешевше зараз": Зеленський закликав світ разом тиснути на РФ
Зупинити російського диктатора Володимира Путіна та його агресію проти України та інших країн дешевше зараз. Світу необхідно діяти разом, щоб примусити Росію до миру.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на загальних дебатах Генеральної Асамблеї ООН.
За його словами, зупинити війну та гонку озброєнь дешевше, ніж будувати підземні дитячі садки, чи величезні бункери, ховаючи там критичну інфраструктуру
"Зупинити Путіна дешевше зараз, ніж намагатися захищати кожен порт і корабель від терористів і морських дронів. Ми маємо інакше діяти разом, щоб зупинити агресора. Тоді ми матимемо шанс, що ці перегони озброєнь не принесуть нам катастрофи", - зазначив Зеленський
Він наголосив, що якщо потрібна зброя та тиск на Росію, то треба це робитизараз, інакше Путін буде вести війну далі, розширюючи її.
"Ми говорили й раніше, що Україна - лише перша, а ось тепер російські дрони літають над Європою, російські операції поширюються у багатьох країнах. Путін хоче продовжувати цю війну. Ніхто не може почувати себе у безпеці", - додав президент.
Санкції проти Росії
Нагадаємо, у п'ятницю, 19 вересня, Єврокомісія представила вже 19-й пакет антиросійських санкцій. Про нові санкції оголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та зазначила, що вони вже завдають важкого удару по російській економіці.
Також нещодавно на засіданні Радбезу ООН держсекретар США Марко Рубіо заявив, що терпіння президента США Дональда Трампа не безмежне і він має можливість і варіанти ввести санкції проти Росії, якщо та не завершить війну.
Крім того, він підкреслив, що президент США має все для продажу оборонного і наступального озброєння, щоб Україна могла захиститися.
До того ж нещодавно і сам Трамп говорив, що його терпіння закінчується і США можуть сильно вдарити по Росії санкціями. За його словами, під ударом може бути російська нафта і банки.
Водночас варто нагадати, що Трамп нещодавно виставив умову для введення санкцій. Він говорив, що готовий до нових заходів, але тільки якщо країни-члени НАТО перестануть купувати російську нафту.