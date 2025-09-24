ua en ru
"Остановить Путина дешевле сейчас": Зеленский призвал мир вместе давить на РФ

Среда 24 сентября 2025 17:19
"Остановить Путина дешевле сейчас": Зеленский призвал мир вместе давить на РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Остановить российского диктатора Владимира Путина и его агрессию против Украины и других стран дешевле сейчас. Миру необходимо действовать вместе, чтобы принудить Россию к миру.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, остановить войну и гонку вооружений дешевле, чем строить подземные детские сады, или огромные бункеры, пряча там критическую инфраструктуру

"Остановить Путина дешевле сейчас, чем пытаться защищать каждый порт и корабль от террористов и морских дронов. Мы должны иначе действовать вместе, чтобы остановить агрессора. Тогда мы будем иметь шанс, что эти гонки вооружений не принесут нам катастрофы", - отметил Зеленский

Он подчеркнул, что если нужно оружие и давление на Россию, то надо это делать сейчас, иначе Путин будет вести войну дальше, расширяя ее.

"Мы говорили и раньше, что Украина - только первая, а вот теперь российские дроны летают над Европой, российские операции распространяются во многих странах. Путин хочет продолжать эту войну. Никто не может чувствовать себя в безопасности", - добавил президент.

Санкции против России

Напомним, в пятницу, 19 сентября, Еврокомиссия представила уже 19-й пакет антироссийских санкций. О новых санкциях объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и отметила, что они уже наносят тяжелый удар по российской экономике.

Также недавно на заседании Совбеза ООН госсекретарь США Марко Рубио заявил, что терпение президента США Дональда Трампа не безгранично и он имеет возможность и варианты ввести санкции против России, если та не завершит войну.

Кроме того, он подчеркнул, что президент США имеет все для продажи оборонительного и наступательного вооружения, чтобы Украина могла защититься.

К тому же недавно и сам Трамп говорил, что его терпение заканчивается и США могут сильно ударить по России санкциями. По его словам, под ударом может быть российская нефть и банки.

В то же время стоит напомнить, что Трамп недавно выставил условие для введения санкций. Он говорил, что готов к новым мерам, но только если страны-члены НАТО перестанут покупать российскую нефть.

