"Остановить Путина дешевле сейчас": Зеленский призвал мир вместе давить на РФ

Остановить российского диктатора Владимира Путина и его агрессию против Украины и других стран дешевле сейчас. Миру необходимо действовать вместе, чтобы принудить Россию к миру.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, остановить войну и гонку вооружений дешевле, чем строить подземные детские сады, или огромные бункеры, пряча там критическую инфраструктуру

"Остановить Путина дешевле сейчас, чем пытаться защищать каждый порт и корабль от террористов и морских дронов. Мы должны иначе действовать вместе, чтобы остановить агрессора. Тогда мы будем иметь шанс, что эти гонки вооружений не принесут нам катастрофы", - отметил Зеленский

Он подчеркнул, что если нужно оружие и давление на Россию, то надо это делать сейчас, иначе Путин будет вести войну дальше, расширяя ее.

"Мы говорили и раньше, что Украина - только первая, а вот теперь российские дроны летают над Европой, российские операции распространяются во многих странах. Путин хочет продолжать эту войну. Никто не может чувствовать себя в безопасности", - добавил президент.