Зупинила колону з 17 російських танків. ЗСУ показали гаубицю FH70 в дії

Чим FH70 особлива?

FH70, це причіпна гаубиця калібру 155 мм. В розробці гармати брали участь одразу три країни: Велика Британія, Італія та колишня Західна Німеччина. Зокрема:

дальність стрільби звичайними снарядами - 24,7 км;

дальність стрільби активно-реактивними снарядами - 31 км;

розрахунок гармати складає 8 осіб, але при низькій інтенсивності дій може скоротитися до 4.

"Завдяки вбудованому двигуну гармата здатна розвивати швидкість до 16 км/год на відстань до 20 км. Це дозволяє розрахунку швидко покинути позицію для уникнення контрбатарейного вогню противника", - відзначає Маляр.

Ще однією особливістю гаубиці є те, що вона здатна зробити перші 3 постріли лише за 15 секунд.

"З весни 2022 року FH70 виконують бойові завдання у складі Збройних Сил України. Військові кажуть, що перевагою гармати, окрім самохідності, є її висока точність", - додала заступник міністра оборони.