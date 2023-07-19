Сили спецоперацій показали точну роботу снайперів у Донецькій області (відео)
Бійці з підрозділу Сил спеціальних операцій (ССО) продовжують виконувати бойові завдання на Донецькому напрямку. Зокрема, ворога ліквідують снайпери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Як зазначається, на рахунку українського снайпера вже сотні окупантів.
"Мій настріл рахується вже сотнями, далі більше!" - цитує пресслужба слова одного з снайперів.
На відео також помітно використання нашими бійцями тепловізорів для виявлення противника.
Контрнаступ ЗСУ
Нагадаємо, українські захисники з початку літа продовжують контрнаступ на окремих напрямках. Вони вже змогли звільнити від росіян низку населених пунктів на південному сході.
Також ЗСУ досягли успіху і під Бахмутом - там вони зайняли панівні висоти та встановили вогневий контроль над містом.
При цьому на Лимано-Куп'янському напрямі наші воїни перебувають у обороні. Там ворог зосередив понад 100 тисяч своїх солдатів.
Втрати Росії в Україні
За даними Генштабу, втрати Росії у війні проти України сягнули 239480 тисяч військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 470 російських загарбників. А також знищили 31 ворожу артсистему та 46 БПЛА.
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