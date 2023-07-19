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Остановила колонну из 17 российских танков. ВСУ показали гаубицу FH70 в действии

Фото: FH70 (mil.in.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Подразделение украинских воинов остановило и уничтожило колонну из 17 российских танков благодаря гаубице FH70.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замминистра обороны Украины Анны Маляр.

Чем FH70 особенно?

FH70, это прицепная гаубица калибра 155 мм. В разработке пушки участвовали сразу три страны: Великобритания, Италия и бывшая Западная Германия. В частности:

  • дальность стрельбы обычными снарядами - 24,7 км;
  • дальность стрельбы активно-реактивными снарядами - 31 км;
  • расчет пушки составляет 8 человек, но при низкой интенсивности действий может сократиться до 4.

"Благодаря встроенному двигателю пушка способна развивать скорость до 16 км/ч на расстояние до 20 км. Это позволяет расчету быстро покинуть позицию для избежания контрбатарейного огня противника", - отмечает Маляр.

Еще одной особенностью гаубицы является то, что она способна сделать первые 3 выстрела всего за 15 секунд.

"С весны 2022 года FH70 выполняют боевые задачи в составе Вооруженных Сил Украины. Военные говорят, что преимуществом пушки, кроме самоходности, является ее высокая точность", - добавила заместитель министра обороны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Силы обороны в это время показали точную работу снайперов в Донецкой области.

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