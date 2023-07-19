Зупинила колону з 17 російських танків. ЗСУ показали гаубицю FH70 в дії
Підрозділ українських воїнів зупинив та знищив колону з 17 російських танків завдяки гаубиці FH70.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра оборони України Ганни Маляр.
Чим FH70 особлива?
FH70, це причіпна гаубиця калібру 155 мм. В розробці гармати брали участь одразу три країни: Велика Британія, Італія та колишня Західна Німеччина. Зокрема:
- дальність стрільби звичайними снарядами - 24,7 км;
- дальність стрільби активно-реактивними снарядами - 31 км;
- розрахунок гармати складає 8 осіб, але при низькій інтенсивності дій може скоротитися до 4.
"Завдяки вбудованому двигуну гармата здатна розвивати швидкість до 16 км/год на відстань до 20 км. Це дозволяє розрахунку швидко покинути позицію для уникнення контрбатарейного вогню противника", - відзначає Маляр.
Ще однією особливістю гаубиці є те, що вона здатна зробити перші 3 постріли лише за 15 секунд.
"З весни 2022 року FH70 виконують бойові завдання у складі Збройних Сил України. Військові кажуть, що перевагою гармати, окрім самохідності, є її висока точність", - додала заступник міністра оборони.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Сили оборони тим часом показали точну роботу снайперів у Донецькій області.
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