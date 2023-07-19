Остановила колонну из 17 российских танков. ВСУ показали гаубицу FH70 в действии
Подразделение украинских воинов остановило и уничтожило колонну из 17 российских танков благодаря гаубице FH70.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замминистра обороны Украины Анны Маляр.
Чем FH70 особенно?
FH70, это прицепная гаубица калибра 155 мм. В разработке пушки участвовали сразу три страны: Великобритания, Италия и бывшая Западная Германия. В частности:
- дальность стрельбы обычными снарядами - 24,7 км;
- дальность стрельбы активно-реактивными снарядами - 31 км;
- расчет пушки составляет 8 человек, но при низкой интенсивности действий может сократиться до 4.
"Благодаря встроенному двигателю пушка способна развивать скорость до 16 км/ч на расстояние до 20 км. Это позволяет расчету быстро покинуть позицию для избежания контрбатарейного огня противника", - отмечает Маляр.
Еще одной особенностью гаубицы является то, что она способна сделать первые 3 выстрела всего за 15 секунд.
"С весны 2022 года FH70 выполняют боевые задачи в составе Вооруженных Сил Украины. Военные говорят, что преимуществом пушки, кроме самоходности, является ее высокая точность", - добавила заместитель министра обороны.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Силы обороны в это время показали точную работу снайперов в Донецкой области.
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