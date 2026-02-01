Зухвалий рейд на 7 км: як Легіон ГУР зірвав постачання ворога під Куп’янськом (відео)

У грудні 2025 року спецпідрозділ ГУР Легіон "Свобода Росії" провів успішну операцію на Харківщині. Спецпризначенці знищили польовий склад боєприпасів російських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.
За матеріалами розвідки, розвідувально-диверсійна група здійснила операцію у глибокому тилу ворога на Харківщині. Легіонери проникли понад 7 км у ворожі позиції, виявили польовий склад боєприпасів та знищили його разом із охороною.
"Ми виконали завдання без втрат і максимально ефективно підірвали постачання противника", - зазначили в ГУР.
Знищений склад гарантував постачання та ротацію окупаційних підрозділів у районі Куп’янська, а його ліквідація значно впливає на тактичну стійкість ворога.
Раніше підрозділи Легіону паралізували логістичний маршрут на Запорізькому напрямку, що постачав метал для військової інфраструктури окупованого Криму.
Також спецпризначенці ліквідували особовий склад на пункті управління БпЛА на Покровському напрямку, знищивши операторів та елементи керування для розвідки та коригування вогню.
"Наш пріоритет - дезорганізація управління і логістики ворога ще до лінії фронту", - підкреслили в Легіоні.
Рух спротиву Легіону "Свобода Росії" продовжує систематично знищувати військову інфраструктуру ворога на території РФ, підсилюючи ефект операцій на українських напрямках.
Легіон діє в тилу окупантів від кінця 2022 року, здійснюючи точкові диверсії та удари по логістиці. Попередні операції включали виведення з ладу важливих транспортних маршрутів та об’єктів управління ворога.
Нагадаємо, що раніше добровольці під час прориву кордону РФ знищили один із ворожих опорних пунктів.
Також бійці Легіону "Свобода Росії" вперше використали надводні катери для ураження окупантів. Цей етап став новою фазою антипутінського спротиву.
Спільно з спецпризначенцями підрозділу активних дій ГУР FERRATA добровольці відкрили новий напрям у протистоянні російському окупаційному режиму, провівши операцію на воді.