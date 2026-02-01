Зухвалий рейд на 7 км: як Легіон ГУР зірвав постачання ворога під Куп’янськом (відео)

За матеріалами розвідки, розвідувально-диверсійна група здійснила операцію у глибокому тилу ворога на Харківщині. Легіонери проникли понад 7 км у ворожі позиції, виявили польовий склад боєприпасів та знищили його разом із охороною.

"Ми виконали завдання без втрат і максимально ефективно підірвали постачання противника", - зазначили в ГУР.

Знищений склад гарантував постачання та ротацію окупаційних підрозділів у районі Куп’янська, а його ліквідація значно впливає на тактичну стійкість ворога.

Раніше підрозділи Легіону паралізували логістичний маршрут на Запорізькому напрямку, що постачав метал для військової інфраструктури окупованого Криму.

Також спецпризначенці ліквідували особовий склад на пункті управління БпЛА на Покровському напрямку, знищивши операторів та елементи керування для розвідки та коригування вогню.

"Наш пріоритет - дезорганізація управління і логістики ворога ще до лінії фронту", - підкреслили в Легіоні.

Рух спротиву Легіону "Свобода Росії" продовжує систематично знищувати військову інфраструктуру ворога на території РФ, підсилюючи ефект операцій на українських напрямках.