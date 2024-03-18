Легіон "Свобода Росії" показав знищення одного з ворожих опорних пунктів (відео)

Російським добровольцям вдалось знищити один із ворожих опорних пунктів в ході прориву кордону РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал легіону "Свобода Росії".

Напередодні ми писали про те, що учасники кількох добровольчих російських формувань 17 березня підняли свої прапори у населеному пункті Козинка в Бєлгородській області (РФ).

Варто зауважити, що на цей час бійці легіону "Свобода Росії" продовжують діяти на ворожій території.

"Злагоджена робота мінометної батареї 1-го механізованого батальйону та взводу ударних БПЛА "ГРОЗА" РУБпАК Легіону по ротному опорному пункту противника", - пишуть російські добровольці.

Рейд добровольців у РФ

Нагадаємо, 12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон", які воюють на боці України. Ці добровольчі батальйони зайшли з території України у Курську та Бєлгородську області. Пізніше воїни взяли під контроль село Тьоткіно Курської області РФ.

Пізніше, 14 березня, жителі Бєлгорода жалілись на "прильоти", а російські ЗМІ стверджували про нібито прорив ДРГ у Бєлгородській області. Також про тяжкі бої повідомляли в селі Козинка.

Раніше добровольці анонсували удари по військових позиціях росіян у Бєлгороді та Курську, а жителів обох регіонів закликали евакуюватися.

Детальніше бої під час "виборів Путіна", та як наразі проходить рейд у Бєлгородській та Курській областях, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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