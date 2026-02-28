"Зухвалий напад": ОАЕ перехопили ракети Ірану та готують рішучу відповідь

В оборонному відомстві ОАЕ назвали дії Ірану "зухвалим нападом". За даними міністерства, засоби протиповітряної оборони спрацювали з високою ефективністю, перехопивши кілька цілей.

Проте уламки однієї з ракет впали на житловий сектор в Абу-Дабі. Місцева влада підтвердила, що це призвело до матеріальних збитків та загибелі іноземного громадянина (вихідця з Азії).

Реакція ОАЕ та заходи безпеки

Міністерство оборони наголосило, що цей обстріл є грубим порушенням національного суверенітету та міжнародного права. Емірати залишають за собою повне право на відповідь.

"Ми готові рішуче протидіяти будь-яким загрозам, що мають на меті підірвати безпеку та стабільність нації. Безпека громадян, резидентів та відвідувачів є нашим головним пріоритетом", - заявили у відомстві.

Влада також закликала громадськість отримувати інформацію лише з офіційних джерел і уникати поширення чуток.