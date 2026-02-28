UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Зухвалий напад": ОАЕ перехопили ракети Ірану та готують рішучу відповідь

Фото: ОАЕ перехопили ракети Ірану та готують рішучу відповідь (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

ОАЕ успішно перехопили іранські балістичні ракети, що атакували територію країни. Внаслідок падіння уламків у житловому районі Абу-Дабі загинула одна людина, ще кілька об'єктів отримали пошкодження.

В оборонному відомстві ОАЕ назвали дії Ірану "зухвалим нападом". За даними міністерства, засоби протиповітряної оборони спрацювали з високою ефективністю, перехопивши кілька цілей.

Проте уламки однієї з ракет впали на житловий сектор в Абу-Дабі. Місцева влада підтвердила, що це призвело до матеріальних збитків та загибелі іноземного громадянина (вихідця з Азії).

Реакція ОАЕ та заходи безпеки

Міністерство оборони наголосило, що цей обстріл є грубим порушенням національного суверенітету та міжнародного права. Емірати залишають за собою повне право на відповідь.

"Ми готові рішуче протидіяти будь-яким загрозам, що мають на меті підірвати безпеку та стабільність нації. Безпека громадян, резидентів та відвідувачів є нашим головним пріоритетом", - заявили у відомстві.

Влада також закликала громадськість отримувати інформацію лише з офіційних джерел і уникати поширення чуток.

Обстріл Ізраїля та США по Ірану

Нагадаємо, сьогодні ситуація на Близькому Сході перейшла у фазу відкритого конфлікту. Після превентивного удару Ізраїлю по Ірану, Тегеран здійснив масований ракетний запуск, цілями якого стали не лише ізраїльські міста, а й інші країни регіону.

До цього американський президент Дональд Трамп заявив, що операція Ізраїлю проти Ірану відбувається за участю Сполучених Штатів.За його словами, рішення про початок операції зумовлене необхідністю ліквідувати "неминучі загрози" зі сторони Ірану.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІранІзраїльОб'єднані Арабські Емірати