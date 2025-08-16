UA

Війна в Україні

Зухвале пограбування в самому центрі Сіетла: злодії збагатились на мільйони за 90 секунд

Ілюстративне фото: місце злочину (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У Сіетлі сталося зухвале пограбування ювелірного магазину. Поліція веде розшук злочинців, які викрали діаманти, Rolex та золото.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Поліція Сіетла повідомила про зухвале пограбування ювелірного магазину в Західному Сіетлі, яке відбулося опівдні 15 серпня і тривало близько 90 секунд.

Злодії викрали діаманти, розкішні годинники, золото та інші цінні речі на загальну суму близько 2 мільйонів доларів.

За даними поліції, четверо злодіїв у масках розбили скляні двері магазину молотками і обшукали шість вітрин. В одній з них були годинники Rolex загальною вартістю близько 750 тисяч доларів, а в іншій - смарагдове кольє вартістю 125 тисяч доларів. Підозрюваний погрожував працівникам спреєм від ведмедів та електрошокером, проте ніхто не постраждав.

Джош Менаше, віцепрезидент сімейного магазину, зазначив, що персонал дуже наляканий і магазин буде закритий на деякий час. Робітники вже прибрали розбите скло та працюють над повним описом збитків.

Поліція оперативно прибула на місце події, однак злодії втекли на автомобілі і наразі розшукуються. Ведеться розслідування для встановлення їхніх осіб та місця перебування.

Інші злочини в США

Державні хакери РФ протягом кількох років мали доступ до системи судів США. Вони цілеспрямовано викрадали засекречені матеріали у справах про шпигунство, відмивання грошей і діяльність іноземних агентів.

В аеропорту Каліспелл-Сіті в Монтані, США два літаки зіштовхнулися на злітно-посадковій смузі, після чого один із них загорівся.

