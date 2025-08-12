У США два літаки вибухнули після зіткнення в аеропорту, є постраждалі (відео)
В аеропорту Каліспелл-Сіті в Монтані, США два літаки зіштовхнулися на злітно-посадковій смузі, після чого один із них загорівся.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на KBZK.
Авіакатастрофа за участі двох літаків трапилась в понеділок, 11 серпня, в аеропорту Каліспелл-Сіті (штат Монтана, США).
Як повідомив начальник пожежної служби Каліспелла Джей Хейген, у невеликого літака, що йшов на посадку, виникли технічні проблеми. Саме тому він зіткнувся з нерухомим літаком, який вже перебував на руліжній доріжці.
Від удару літак, що рухався, загорівся. Очевидці інциденту повідомляли, що чули вибух і бачили густий чорний дим, який піднімався над злітно-посадковою смугою.
Далі полум’я швидко поширилося на трав’яну ділянку поруч.
На місце події оперативно прибули пожежні та рятувальні бригади з Каліспелла, Евергріна, Сміт-Веллі та Вайтфіша.
Інцидент викликав тимчасове припинення роботи аеропорту, а територію довкола місця аварії оточила поліція.
За словами Хейгена, на борту літака, що зазнав аварії, перебували четверо людей, усі вони змогли самостійно покинути судно. За офіційними даними, двоє з них отримали травми.
На момент інциденту в іншому, нерухомому літаку нікого не було.
Причини аварії встановлюватиме Федеральне управління цивільної авіації США (FAA), яке вже взяло розслідування під свій контроль.
