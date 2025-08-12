У США два літаки вибухнули після зіткнення в аеропорту, є постраждалі (відео)

ua en ru
Вівторок 12 серпня 2025 01:50
Автор: Оксана Гапончук

В аеропорту Каліспелл-Сіті в Монтані, США два літаки зіштовхнулися на злітно-посадковій смузі, після чого один із них загорівся.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на KBZK.

Авіакатастрофа за участі двох літаків трапилась в понеділок, 11 серпня, в аеропорту Каліспелл-Сіті (штат Монтана, США).

Як повідомив начальник пожежної служби Каліспелла Джей Хейген, у невеликого літака, що йшов на посадку, виникли технічні проблеми. Саме тому він зіткнувся з нерухомим літаком, який вже перебував на руліжній доріжці.

Від удару літак, що рухався, загорівся. Очевидці інциденту повідомляли, що чули вибух і бачили густий чорний дим, який піднімався над злітно-посадковою смугою.

Далі полум’я швидко поширилося на трав’яну ділянку поруч.

На місце події оперативно прибули пожежні та рятувальні бригади з Каліспелла, Евергріна, Сміт-Веллі та Вайтфіша.

Інцидент викликав тимчасове припинення роботи аеропорту, а територію довкола місця аварії оточила поліція.

За словами Хейгена, на борту літака, що зазнав аварії, перебували четверо людей, усі вони змогли самостійно покинути судно. За офіційними даними, двоє з них отримали травми.

На момент інциденту в іншому, нерухомому літаку нікого не було.

Причини аварії встановлюватиме Федеральне управління цивільної авіації США (FAA), яке вже взяло розслідування під свій контроль.

Інші авіакатастрофи

Нагадаємо, 6 серпня на землях племені Навахо в Арізоні (США) загинули 4 людини. Причиною стала аварія медичного транспортного літака.

А близько двох тижнів тому, 24 липня, в Амурській області Росії розбився пасажирський літак Ан-24 з 49 людьми на борту. Судно летіло з Хабаровська до Тинди з зупинкою в Благовєщенську, але перестало виходити на зв'язок за кілька кілометрів до аеропорту.

