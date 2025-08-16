RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Дерзкое ограбление в самом центре Сиэтла: воры обогатились на миллионы за 90 секунд

Иллюстративное фото: место преступления (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Сиэтле произошло дерзкое ограбление ювелирного магазина. Полиция ведет розыск преступников, которые похитили бриллианты, Rolex и золото.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Полиция Сиэтла сообщила о дерзком ограблении ювелирного магазина в Западном Сиэтле, которое произошло в полдень 15 августа и длилось около 90 секунд.

Воры похитили бриллианты, роскошные часы, золото и другие ценные вещи на общую сумму около 2 миллионов долларов.

По данным полиции, четверо воров в масках разбили стеклянную дверь магазина молотками и обыскали шесть витрин. В одной из них были часы Rolex общей стоимостью около 750 тысяч долларов, а в другой - изумрудное колье стоимостью 125 тысяч долларов. Подозреваемый угрожал работникам спреем от медведей и электрошокером, однако никто не пострадал.

Джош Менаше, вице-президент семейного магазина, отметил, что персонал очень напуган и магазин будет закрыт на некоторое время. Рабочие уже убрали разбитое стекло и работают над полной описью ущерба.

Полиция оперативно прибыла на место происшествия, однако воры скрылись на автомобиле и сейчас разыскиваются. Ведется расследование для установления их личностей и места пребывания.

 

Другие преступления в США

Государственные хакеры РФ в течение нескольких лет имели доступ к системе судов США. Они целенаправленно похищали засекреченные материалы по делам о шпионаже, отмывании денег и деятельности иностранных агентов.

В аэропорту Калиспелл-Сити в Монтане, США два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе, после чего один из них загорелся.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки