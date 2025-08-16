Зухвале пограбування в самому центрі Сіетла: злодії збагатились на мільйони за 90 секунд
У Сіетлі сталося зухвале пограбування ювелірного магазину. Поліція веде розшук злочинців, які викрали діаманти, Rolex та золото.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.
Поліція Сіетла повідомила про зухвале пограбування ювелірного магазину в Західному Сіетлі, яке відбулося опівдні 15 серпня і тривало близько 90 секунд.
Злодії викрали діаманти, розкішні годинники, золото та інші цінні речі на загальну суму близько 2 мільйонів доларів.
За даними поліції, четверо злодіїв у масках розбили скляні двері магазину молотками і обшукали шість вітрин. В одній з них були годинники Rolex загальною вартістю близько 750 тисяч доларів, а в іншій - смарагдове кольє вартістю 125 тисяч доларів. Підозрюваний погрожував працівникам спреєм від ведмедів та електрошокером, проте ніхто не постраждав.
Джош Менаше, віцепрезидент сімейного магазину, зазначив, що персонал дуже наляканий і магазин буде закритий на деякий час. Робітники вже прибрали розбите скло та працюють над повним описом збитків.
Поліція оперативно прибула на місце події, однак злодії втекли на автомобілі і наразі розшукуються. Ведеться розслідування для встановлення їхніх осіб та місця перебування.
