Дерзкое ограбление в самом центре Сиэтла: воры обогатились на миллионы за 90 секунд

В Сиэтле произошло дерзкое ограбление ювелирного магазина. Полиция ведет розыск преступников, которые похитили бриллианты, Rolex и золото.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Полиция Сиэтла сообщила о дерзком ограблении ювелирного магазина в Западном Сиэтле, которое произошло в полдень 15 августа и длилось около 90 секунд.

Воры похитили бриллианты, роскошные часы, золото и другие ценные вещи на общую сумму около 2 миллионов долларов.

По данным полиции, четверо воров в масках разбили стеклянную дверь магазина молотками и обыскали шесть витрин. В одной из них были часы Rolex общей стоимостью около 750 тысяч долларов, а в другой - изумрудное колье стоимостью 125 тысяч долларов. Подозреваемый угрожал работникам спреем от медведей и электрошокером, однако никто не пострадал.

Джош Менаше, вице-президент семейного магазина, отметил, что персонал очень напуган и магазин будет закрыт на некоторое время. Рабочие уже убрали разбитое стекло и работают над полной описью ущерба.

Полиция оперативно прибыла на место происшествия, однако воры скрылись на автомобиле и сейчас разыскиваются. Ведется расследование для установления их личностей и места пребывания.