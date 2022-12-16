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Зухвала спроба пробити оборону. Залужний розповів про результати роботи ППО

Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Терористична Росія вдалась до чергового нікчемного обстрілу по території України. Наша ППО під час удару знищила 60 ворожих ракет.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Як відзначив Залужний, ракети були випущені з районів Каспійського та Чорного морів по об'єктах критичної інфраструктури нашої країни.

Загалом жалюгідні росіяни запустили 76 ракет, серед яких:

  • 72 крилаті - Х-101, "Калібр", Х-22;
  • 4 керовані авіаційні ракети - Х-59/Х-31П.

"Силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних Військ знищено 60 ворожих ракет", - пише головнокомандувач ЗСУ.

За словами Залужного, зухвалі спроби Росії пробити протиповітряну оборону не змусять наших героїв скласти зброю.

Фото: інфографіка ефективної роботи ППО (t.me/CinCAFU)

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці масованого ракетного обстрілу Росії 16 грудня. Також в низці міст та областей заявили про відключення світла й проблеми з водопостачанням.

Згідно з даними речника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова, Росія випустила більше 40 ракет по Києву, 37 з них були збиті нашою ППО.

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