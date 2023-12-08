Зухвала операція. В СБУ розповіли про ліквідацію штабу окупантів під час оборони Києва

"Це була перша така диверсійна робота з використанням артилерійських сил", - зазначив керівник спецслужби.

Малюк пояснив, що у цьому ворожому штабі у березні 2022 року розміщувалося керівництво російських військ, які просувалися до Києва. Також у даному логістичному управлінському центрі окупанти зберігали поруч велику кількість техніки, боєприпасів та палива.

Щоб уразити об'єкт противника, спецназівці СБУ непомітно доставили артилерію в "сіру зону" - впритул до російських позицій. Важкі 152 мм гармати перекидали на диверсійному рейді у безпосередній близькості до загарбників.

"Це була зухвала операція. По суті, за декілька кілометрів від ворога хлопці готували позиції для роботи нашої артилерії", - наголосив Малюк.

Спецоперація була реалізована СБУ у взаємодії із 44 артилерійською бригадою оперативного командування "Захід" ЗСУ. Внаслідок артилерійських ударів командний пункт інтервентів було знищено.

Оборона Києва та північних областей

Нагадаємо, що після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну першим у окупантів провалився "амбітний план" росіян захопити Київ за три дні та пройти парадним маршем Хрещатиком. До української столиці загарбникам зайти не вдалося, бої завершились розгромом елітних військ РФ.

Ворог не міг переміщатися через підрив ЗСУ дамби та розливу річки Ірпінь. До того ж багатокілометрові колони техніки на підступах до Києва стали мішенню для Bayraktar та артилерії. Без резервів окупанти фактично опинилися у пастці, а війська, які йшли на підкріплення, ЗСУ активно знищували у Сумській та Чернігівській областях.

До 2 квітня 2022 року ЗСУ звільнили всю Київську та Чернігівську область. На 47 день війни було звільнено Сумську область. Свій відступ росіяни пояснили "жестом доброї волі", але відходячи із зайнятих передмість столиці залишили після себе свідчення масових воєнних злочинів. Лише у Бучі окупанти вбили понад 400 мирних жителів.

Детальніше про хроніку успіхів ЗСУ в той період повномасштабної війни, та як Україна наближає перемогу - читайте в матеріалі РБК-Україна.