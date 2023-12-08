Дерзкая операция. В СБУ рассказали о ликвидации штаба оккупантов во время обороны Киева

"Это была первая диверсионная работа с использованием артиллерийских сил", - отметил руководитель спецслужбы.

Малюк объяснил, что в этом вражеском штабе в марте 2022 года размещалось руководство российских войск, которые продвигались к Киеву. Также в данном логистическом управленческом центре оккупанты хранили рядом большое количество техники, боеприпасов и топлива.

Чтобы поразить объект противника, спецназовцы СБУ незаметно доставили артиллерию в "серую зону" - вплотную к российским позициям. Тяжелые 152-мм пушки перебрасывали на диверсионном рейде в непосредственной близости к захватчикам.

"Это была дерзкая операция. По сути, в нескольких километрах от врага ребята готовили позиции для работы нашей артиллерии", - подчеркнул Малюк.

Спецоперация была реализована СБУ во взаимодействии с 44 артиллерийской бригадой оперативного командования "Запад" ВСУ. В результате артиллерийских ударов командный пункт интервентов был уничтожен.

Оборона Киева и северных областей

Напомним, что после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину первым у оккупантов провалился "амбициозный план" захватить Киев за три дня и пройти парадным маршем по Крещатику. В украинскую столицу захватчикам зайти не удалось, бои завершились разгромом элитных войск РФ.

Враг не мог перемещаться из-за подрыва ВСУ дамбы и разлива реки Ирпень. К тому же многокилометровые колонны техники на подступах к Киеву стали мишенью для Bayraktar и артиллерии. Без резервов оккупанты фактически оказались в ловушке, а войска, которые шли на подкрепление, ВСУ активно уничтожали в Сумской и Черниговской областях.

Ко 2 апреля 2022 года ВСУ освободили всю Киевскую и Черниговскую область. На 47 день войны была освобождена Сумская область. Свое отступление россияне объяснили "жестом доброй воли", но отходя из занятых предместий столицы оставили после себя свидетельства массовых военных преступлений. Только в Буче оккупанты убили более 400 мирных жителей.

Детальнее о хронике успехов ВСУ в тот период полномасштабной войны, и как Украина приближает победу - читайте в материале РБК-Украина.