Фото: Геннадий Зубко (РБК-Украина)

На данный момент в Смеле нет отопления

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что в Украине работают все котельные, кроме 20 в Смеле (Черкасская область). Об этом он заявил в ходе заседания комиссии по ситуации с теплоснабжением в Смеле, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Зубко, сейчас в Смеле нет отопления. Он добавил, что в городе второй год подряд блокируется выполнение полномочий по обеспечению теплоснабжения.

"Из 1 146 предприятий в Украине на сегодня не работают...отопления нет только в Смеле. 20 котельных, которые не работают в Украине, они все находятся в городе Смеле и это благодаря безответственному отношению местной власти", - отметил он.

Кроме того, Зубко добавил, что сегодня в Смеле было сорвано заседание горсовета, на котором рассматривался вопрос восстановления отопления в Смеле.

"Сегодня в Смелу отбыли первый заместитель главы "Нафтогаза" Сергей Перелома, мой заместитель Кругляк, председатель ОГА и его заместитель, которые собрали сессию городского совета, чтобы принять решение на заключение договора НАК с местной коммунальной компанией, восстановление теплоснабжения. Но, к сожалению, сессия была заблокирована, решение не было принято", - отметил он.

По словам Зубко, сорвал заседание городской голова Алексей Цибко, который в прошлом году получил недоверие местных депутатов и был уволен, но был восстановлен по решению суда.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сейчас в Смеле летальных случаев среди населения, связанных с переохлаждением не зафиксировано.

Добавим, президент Украины Петр Порошенко требует в течение нескольких часов восстановить отопление в городе.