В ГСЧС сообщили о ситуации в Смеле

Фото: Николай Чечеткин (dsns.gov.ua)

Чечеткин отметил, что летальных случаев среди населения, связанных с переохлаждением не зафиксировано

Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин сообщил о ситуации в Смеле (Черкасская область), в которой нет отопления. Об этом он заявил в ходе заседания комиссии по ситуации с теплоснабжением в Смеле, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Чечеткина, летальных случаев среди населения, связанных с переохлаждением не зафиксировано.

"По информации медицинских учреждений Смелы, летальных случаев среди населения, связанных с переохлаждением не зафиксировано. На это время для защиты населения и недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций переведена на автономное отопление одна больница из стационаров 3 больниц, где отсутствует отопление, силами ГСЧС перевезены 15 больных в другие медучреждения, в палатах, где остаются 211 больных, организован обогрев с помощью электрических приборов", - сообщил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Петр Порошенко отреагировал на отсутствие отопления в Смеле. В частности, глава государства требует в течение нескольких часов восстановить отопление в городе.

Отметим, 13 ноября по факту отсутствия тепла в Смеле было открыто уголовное производство.