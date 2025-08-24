ЗСУ звільнили відразу три села на Донбасі: Сирський розповів деталі

"Працюю в районах бойових дій. Покровський напрямок - там, де найскладніше. Де захист української Незалежності та українського Прапора - не просто високі слова, а щоденний ризик і щоденний подвиг", - зазначив Сирський.

Під час поїздки головком нагородив найкращих воїнів за стійкість, хоробрість та зразкове виконання військового обов’язку.

"Наші війська успішно контратакували і зачистили від ворога села на Донеччині - Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку. Ще раз висловлюю глибоку вдячність бойовим побратимам і посестрам за їхній чин у ці великі, вирішальні дні". - повідомив він.

Водночас Сирський відзначив, що відпрацював на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку та вислухав доповіді командирів корпусів та бригад щодо оперативної обстановки.

"Ситуація справді непроста, противник зосередив на цій ділянці фронту свої основні зусилля. Але маємо тримати лінію. Допомога в організації бойових дій буде надана. Питання щодо додаткових боєприпасів, дронів і засобів РЕБ вирішені", - додав головнокомандувач.