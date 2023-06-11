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ЗСУ звільнили третій населений пункт у Донецькій області

Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Українські військові звільнили від російських окупантів населений пункт Макарівка Донецької області. Також Силами оборони деокуповано населений пункт Благодатне.

Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її повідомлення в Telegram.

"На Бахмутському напрямку наші війська продовжують штурмові дії. Є успіх в районі Берхівського водосховища. Просунулись вперед на 250 метрів", - повідомила вона.

За її словами, на півдні ЗСУ просунулися двома напрямками від 300 до 1500 метрів.

"Деокуповані населені пункти Благодатне та Макарівка", - заявила Маляр.

При цьому вона додала, що на напрямках, де українські війська в обороні – жодної позиції не втрачено.

Деокупація українських територій

Сьогодні Сухопутні війська ЗСУ офіційно підтвердили звільнення населеного пункту Благодатне від російських окупантів.

Пізніше речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень розповів, що операція з деокупації населеного пункту була успішною у взаємодії з іншими підрозділами. У найпершій штурмовій групі, яка мала на меті оволодіти сільським клубом, брав участь заступник командира бригади.

Пізніше Сьомий окремий батальйон АРЕЙ УДА повідомив про звільнення сусіднього населеного пункту Нескучне.

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