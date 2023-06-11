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ВСУ освободили третий населенный пункт в Донецкой области

Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные освободили от российских оккупантов населенный пункт Макаровка Донецкой области. Также Силами обороны деоккупирован населенный пункт Благодатное.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Telegram.

"На Бахмутском направлении наши войска продолжают штурмовые действия. Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвинулись вперед на 250 метров", - сообщила она.

По ее словам, на юге ВСУ продвинулись по двум направлениям от 300 до 1500 метров.

"Деоккупированы населенные пункты Благодатное и Макаровка", - заявила Маляр.

При этом она добавила, что на направлениях, где украинские войска в обороне - ни одной позиции не потеряно.

Деоккупация украинских территорий

Сегодня Сухопутные войска ВСУ официально подтвердили освобождение населенного пункта Благодатное от российских оккупантов.

Позже спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень рассказал, что операция по деоккупации населенного пункта была успешной во взаимодействии с другими подразделениями. В самой первой штурмовой группе, которая имела целью овладеть сельским клубом, участвовал заместитель командира бригады.

Позже Седьмой отдельный батальон АРЕЙ УДА сообщил об освобождении соседнего населенного пункта Нескучное.

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