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ЗСУ звільнили ще 2 кв. км на Бахмутському напрямку, а РФ підтягує свої війська, - Маляр

Фото: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

За минулий тиждень Сили оборони України звільнили 2 кв. км території на Бахмутському напрямку. Тим часом РФ підтягує на схід велику кількість своїх військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

"Що стосується Бахмутського напрямку. Там протягом усього тижня ми наступали з різним успіхом. Тому що ворог там вгризається в кожен метр землі. Це все йде під щільним ворожим вогнем, розмінуванням", - сказала Маляр.

За її словами, на схід РФ підтягує велику кількість військ, свої професійні підрозділи. Однак українські війська просувалися вперед на південному фланзі довкола Бахмута.

"Якщо говорити взагалі про наш наступ там, то це звільнених 37 кв. км. І за минулий тиждень наші там звільнили 2 кв. км. Не варто вимірювати цифрами такі просування. Оскільки там, окрім просування вперед, була знищена велика кількість особового складу ворога. І знищена велика кількість техніки",- розповіла заступниця міністра.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Генштаб ЗСУ повідомляє, що українські військові продовжують наступальні дії північніше та південніше Бахмута. При цьому російські війська намагаються натупати у районі Кліщіївки на південь від Бахмута.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, що Росія втратила на Бахмутському напрямку більше військ, ніж під час війни в Афганістані.

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