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ВСУ освободили еще 2 кв. км на Бахмутском направлении, а РФ подтягивает свои войска, - Маляр

Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

За прошедшую неделю Силы обороны Украины освободили 2 кв. км территории на Бахмутском направлении. Тем временем РФ подтягивает на восток большое количество своих войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.

"Что касается Бахмутского направления. Там в течение всей недели мы наступали с разным успехом. Потому что враг там вгрызается в каждый метр земли. Это все идет под плотным вражеским огнем, разминированием", - сказала Маляр.

По ее словам, к востоку РФ подтягивает большое количество войск, свои профессиональные подразделения. Однако украинские войска продвигались вперед на южном фланге вокруг Бахмута.

"Если говорить вообще о нашем наступлении там, то это уволенных 37 кв. км. И за прошедшую неделю наши там уволили 2 кв. км. Не стоит измерять цифрами такие продвижения. Поскольку там, кроме продвижения вперед, было уничтожено большое количество личного состава врага. И уничтожено большое количество техники",- рассказала заместитель министра.

Ситуация на Бахмутском направлении

Генштаб ВСУ сообщает, что украинские военные продолжают наступательные действия севернее и южнее Бахмута. При этом российские войска пытаются натопать в районе Клещиевки к югу от Бахмута.

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый, что Россия потеряла на Бахмутском направлении больше войск, чем во время войны в Афганистане.

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Донецкая областьБахмутВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ