ЗСУ звільнили понад 150 квадратних кілометрів територій на Півдні: карти боїв ISW

Збройні сили України ведуть контрнаступальні дії на кількох напрямках. На півдні українським воїнам вдалося звільнити 154,4 квадратних кілометрів територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Українські та російські сили продовжували обмежені атаки на лінії Сватове-Кремінна та на південь від Кремінної 3 липня. Російські військові блогери стверджували, що українські війська атакували поблизу Невського та в районі Серебрянського лісу

Глава Чечні Рамзан Кадиров, 2 липня, підтвердив, що чеченський спецназ "Ахмат" продовжує діяти в районі Кремінної. Російські блогери стверджували, що під Кремінною також діють підрозділи російського 228-го гвардійського мотострілецького полку, а під Білогорівкою – 85-а бригада 2-го армійського корпусу "ЛНР".





Бої у Донецькій області

3 липня російські та українські війська продовжили наземні атаки в районі Бахмута. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на захід від Бахмута та на північний захід від міста в районі Оріхово-Василівки, Міньківки та Богданівки.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, 3 ​​липня, що українські війська продовжують просуватися на невизначених ділянках Бахмутського напрямку.

Російські воєнкори обговорювали контрнаступальні операції України на південний захід від Бахмута, зокрема між Курдюмівкою і Кліщіївкою. На геолокаційних кадрах бойових дій, опублікованих 2 липня, видно, що українські війська просунулися на захід від Кліщіївки.

Російські джерела, включно з Міноборони РФ, стверджували, що українські сили здійснили наземні атаки поблизу Кліщіївки, Курдюмівки та Озарянівки .

У Генштабі України повідомили, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Авдіївки, також українські війська відбили 14 російських наземних атак біля Мар’їнки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 3 липня, показують, що російські війська незначно просунулися на південний схід від Первомайського. Російський військовий блогер стверджував, що війська РФ здійснили невдалі атаки на південний захід від Авдіївки та в межах Мар’їнки.

"Південна вісь"

Українські війська 3 липня продовжували вести наземні обстріли вздовж адмінмежі між західною Донецькою та східною Запорізькою областями. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська продовжують успішні наступальні дії на Новосільському, Старомайорському, Новодарівському і Приютенському.

Маляр також повідомила, що українські війська звільнили додатково 28,4 квадратних кілометрів на півдні України, загалом за невизначений термін (імовірно з початку українських контрнаступальних операцій на початку червня) – 154,4 квадратних кілометрів.

2 червня українські війська здійснили обмежені наземні атаки на заході Запорізької області. Маляр повідомила, що ЗСУ вели наступальні операції в напрямку Новоданилівки і Роботиного. Російський воєнкор стверджував, що українські сили захопили невизначену кількість російських позицій біля Лугівського і просунулися в напрямку Роботиного.

Російські джерела не повідомляли про наземні атаки поблизу П’ятихаток, але стверджували, що російська та українська артилерії активні поблизу населеного пункту. На опублікованих 3 липня геолокаційних кадрах нібито видно, як підрозділи 247-го гвардійського десантно-штурмового полку РФ діють на Запорізькому напрямку.

Російські війська накопичують військову техніку в тилу окупованої Запорізької області. На супутникових знімках, опублікованих 2 липня, видно нові гелікоптери та техніку в аеропорту Бердянська. Мер Мелітополя Іван Федоров 3 липня повідомив, що російські військові гелікоптери скупчуються в Бердянську та Кирилівці.

Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що енергетична ситуація на ЗАЕС залишається "надзвичайно крихкою" через бойові дії.

Офіційні російські джерела продовжують стверджувати, що війська РФ, нібито, відбивають всі українські наступи на східному (лівому) березі Херсонської області в районі Антонівського мосту. А російський військовий блогер заявив, що біля Антонівського мосту точаться бої.



