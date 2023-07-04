ВСУ освободили более 150 квадратных километров территорий на Юге: карты боев ISW

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Украинские и российские силы продолжали ограниченные атаки на линии Сватово-Кременная и к югу от Кременной 3 июля. Российские военные блоггеры утверждали, что украинские войска атаковали вблизи Невского и в районе Серебрянского леса.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, 2 июля, подтвердил, что чеченский спецназ "Ахмат" продолжает действовать в районе Кременной. Российские блоггеры утверждали, что под Кременной также действуют подразделения российского 228-го гвардейского мотострелкового полка, а под Белогоровкой – 85-я бригада 2-го армейского корпуса "ЛНР".





Бои в Донецкой области

3 июля русские и украинские войска продолжили наземные атаки в районе Бахмута. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия к западу от Бахмута и северо-западнее города в районе Орехово-Василовки, Миньковки и Богдановки.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, 3 июля, что украинские войска продолжают продвигаться на неопределенных участках Бахмутского направления.

Российские военкоры обсуждали контрнаступательные операции Украины юго-западнее Бахмута, в частности между Курдюмовкой и Клещеевкой. На геолокационных кадрах боевых действий, опубликованных 2 июля, видно, что украинские войска продвинулись к западу от Клищиевки.

Российские источники, включая Минобороны РФ, утверждали, что украинские силы совершили наземные атаки вблизи Клищиевки, Курдюмовки и Озаряновки.

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Авдеевки, а также украинские войска отразили 14 российских наземных атак возле Марьинки.

Геолокационные кадры, опубликованные 3 июля, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к юго-востоку от Первомайского. Российский военный блоггер утверждал, что войска РФ совершили неудачные атаки юго-западнее Авдеевки и в пределах Марьинки.

"Южная ось"

Украинские войска 3 июля продолжали вести наземные обстрелы вдоль админграницы между западной Донецкой и восточной Запорожской областями. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска продолжают успешные наступательные действия на Новосельском, Старомайорском, Новодаровском и Приютенском.

Маляр также сообщила, что украинские войска освободили дополнительно 28,4 квадратных километров на юге Украины, всего за неопределенный срок (предположительно с начала украинских контрнаступательных операций в начале июня) – 154,4 квадратных километра.

2 июня украинские войска совершили ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области. Маляр сообщила, что ВСУ вели наступательные операции в направлении Новоданиловки и Роботиного. Российский военкор утверждал, что украинские силы захватили неопределенное количество российских позиций у Луговского и продвинулись в направлении Роботиного.

Российские источники не сообщали о наземных атаках близ Пятихаток, но утверждали, что российская и украинская артиллерии активны вблизи населенного пункта. На опубликованных 3 июля геолокационных кадрах якобы видно, как подразделения 247 гвардейского десантно-штурмового полка РФ действуют на Запорожском направлении.

Российские войска накапливают военную технику в тылу оккупированной Запорожской области. На спутниковых снимках, опубликованных 2 июля, видны новые вертолеты и техника в аэропорту Бердянска. Мэр Мелитополя Иван Федоров 3 июля сообщил, что российские военные вертолеты скапливаются в Бердянске и Кирилловке.

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что энергетическая ситуация на ЗАЭС остается "чрезвычайно хрупкой" из-за боевых действий.

Официальные российские источники продолжают утверждать, что войска РФ якобы отражают все украинские наступления на восточном (левом) берегу Херсонской области в районе Антоновского моста. А российский военный блоггер заявил, что у Антоновского моста идут бои.



