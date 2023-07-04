Зеленський закликав Байдена негайно запросити Україну до НАТО, - CNN

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Він - за те, щоб ми в майбутньому були в НАТО. Прямо зараз (необхідне офіційне запрошення в НАТО - ред.), це дуже важливо", - цитує CNN власне інтерв'ю Зеленського, повну версію якого ще не опубліковано.

Як повідомляє CNN, на думку Зеленського, саме президент США - та людина, яка приймає рішення щодо того, чи буде Україна в НАТО, чи ні.

Зеленський також зазначив, що він розуміє, що насправді Україна не зможе вступити до альянсу, поки йде війна — але запрошення буде дуже важливим сигналом та стимулом для українських солдатів.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Якщо Україна отримає офіційне запрошення до НАТО, то, ймовірно, це відбудеться на саміті у Вільнюсі. Він пройде з 11 по 12 липня у столиці Литви. Відомо, що його відвідає Джо Байден.

В Офісі Президента, у свою чергу, назвали умову, за якої Зеленський відвідає саміт у Вільнюсі. Міністр оборони Олесій Резніков заявив, що Україна готова негайно підписати протокол про вступ до НАТО.

Посол Сполучених Штатів у Північноатлантичному Альянсі Джуліанна Сміт також зазначила, що країни-члени близькі до консенсусу щодо вступу України до НАТО.