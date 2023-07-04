ua ru
Вт, 04 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський закликав Байдена негайно запросити Україну до НАТО, - CNN

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 04 липня 2023 03:27
Зеленський закликав Байдена негайно запросити Україну до НАТО, - CNN Фото: Зеленський закликав Байдена негайно запросити Україну до НАТО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський закликав американського лідера Джо Байдена негайно запросити Україну до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Він - за те, щоб ми в майбутньому були в НАТО. Прямо зараз (необхідне офіційне запрошення в НАТО - ред.), це дуже важливо", - цитує CNN власне інтерв'ю Зеленського, повну версію якого ще не опубліковано.

Як повідомляє CNN, на думку Зеленського, саме президент США - та людина, яка приймає рішення щодо того, чи буде Україна в НАТО, чи ні.

Зеленський також зазначив, що він розуміє, що насправді Україна не зможе вступити до альянсу, поки йде війна — але запрошення буде дуже важливим сигналом та стимулом для українських солдатів.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Якщо Україна отримає офіційне запрошення до НАТО, то, ймовірно, це відбудеться на саміті у Вільнюсі. Він пройде з 11 по 12 липня у столиці Литви. Відомо, що його відвідає Джо Байден.

В Офісі Президента, у свою чергу, назвали умову, за якої Зеленський відвідає саміт у Вільнюсі. Міністр оборони Олесій Резніков заявив, що Україна готова негайно підписати протокол про вступ до НАТО.

Посол Сполучених Штатів у Північноатлантичному Альянсі Джуліанна Сміт також зазначила, що країни-члени близькі до консенсусу щодо вступу України до НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Джозеф Байден НАТО Вторгнення Росії до України
NEWS
Всі в укриття. Що робити при обстрілі та яке місце в квартирі найнебезпечніше
Всі в укриття. Що робити при обстрілі та яке місце в квартирі найнебезпечніше
DAILY
Наступ йде повільно? Що насправді відбувається на фронті і чого чекати восени
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Наступ йде повільно? Що насправді відбувається на фронті і чого чекати восени