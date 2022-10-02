ЗСУ звільнили Лиман, а росіянам "в пріоритеті" південь: карти боїв на ранок

ЗСУ звільнили Лиман на Донбасі, тим самим завдавши значної поразки російським військам. Втім, окупанти націлені на південь, вони продовжують там оснащувати оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Східна Україна: (лінія Вовчанськ-Куп'янськ-Ізюм-Лиман)

Українські війська звільнили Лиман 1 жовтня, а російські окупанти відійшли з міста на так звані "вигідніші рубежі". Як повідомляють аналітики, посилаючись на опубліковані карти, станом на 1 жовтня українські сили вже перебували у різних частинах Лиману. Проте подробиці щодо українських досягнень поки залишаються нерозкритими зі зрозумілих причин.

Тим часом росіяни стверджують, що їх так званий "БАРС" (бойовий армійський резерв), який утримував оборону в Дробишевому, на північний захід від Лиману, відійшов до Кремінної, що приблизно 25 км на схід від Лиману.

Не мало важливим є припущення аналітиків, які допускають, що невдачі армії РФ в північних областях України та недостатня оборона займаних ділянок фронту можуть вказувати, главі Кремля Володимиру Путіну набагато важливішим є утримання півдня, тож він готовий пожертвувати територіями на сході, зокрема Луганською областю.

Крім того, стало відомо, що вчора війська РФ здійснили наземну атаку на Козачу Лопань (знаходиться в безпосередній близькості з кордоном РФ) на півночі Харківської області, але спроби ворога були невдалими, ЗСУ відбили ворога.

Донецька область

За даними карт, 1 жовтня російські війська здійснили наземні удари в районі Бахмута та Авдіївки та продовжили вести постійний вогонь уздовж лінії зіткнення в Донецькій області.

Тим часом ЗСУ відбили російські наземні атаки безпосередньо на Бахмут, на північний схід в районі Соледару, а також на південь від Бахмута в районі Веселої Долини, Зайцевого, Ню-Йорка, Горлівки та на захід від Авдіївки біля Первомайського.

Південь

Українські військові продовжують вести контрнаступальні дії в Херсонській області та створюють умови для подальшого просування на різних ділянках лінії фронту.

Тим часом як окупанти підтягують резерви та проводять перегрупування в умовах постійних активних дій українських військ на півдні України

Крім того, наші бійці продовжують блокування російських районів концентрації в Херсонській області (ЗСУ ударами по складах боєприпасів РФ та скупченню особового складу нищать ворога), а росіяни вже побоюються, що українські війська націлилися на Давидів Брід, який поки перебуває під окупацією.

Нагадаємо, за даними ранкового зведення Генштабу, в Росії тривають мобілізаційні заходи, низка військових частин переведені в бойову готовність (зокрема, в окупованому Криму) та передислоковані ближче до лінії фронту.