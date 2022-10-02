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ВСУ освободили Лиман, а россиянам "в приоритете" юг: карты боев на утро

Новина українською →
Донбасс, Воскресенье 02 октября 2022 08:37
ВСУ освободили Лиман, а россиянам "в приоритете" юг: карты боев на утро Фото: обновленная карта войны в Украине на 2 октября (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

ВСУ освободили Лиман на Донбассе, тем самым нанеся значительное поражение российским войскам. При этом, оккупанты нацелены на юг, они продолжают там оснащать оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

ВСУ освободили Лиман, а россиянам &quot;в приоритете&quot; юг: карты боев на утро

Восточная Украина: (линия Волчанск-Купянск-Изюм-Лиман)

Украинские войска освободили Лиман 1 октября, а российские оккупанты отошли из города на так называемые "выгодные рубежи". Как сообщают аналитики, ссылаясь на опубликованные карты, на 1 октября украинские силы уже находились в разных частях Лимана. Однако подробности относительно украинских достижений пока остаются нераскрытыми по понятным причинам.

ВСУ освободили Лиман, а россиянам &quot;в приоритете&quot; юг: карты боев на утро

Между тем россияне утверждают, что их так называемый "БАРС" (боевой армейский резерв), удерживавший оборону в Дробышево, к северо-западу от Лимана, отошел к Кременной, примерно 25 км к востоку от Лимана.

Немало важно предположение аналитиков, которые допускают, что неудачи армии РФ в северных областях Украины и недостаточная оборона занимаемых участков фронта могут указывать, главе Кремля Владимиру Путину гораздо важнее удерживание юга, поэтому он готов пожертвовать территориями на востоке, в частности Луганской областью.

Кроме того, стало известно, что вчера войска РФ совершили наземную атаку на Казачью Лопань (находится в непосредственной близости с границей РФ) на севере Харьковской области, но попытки врага были неудачными, ВСУ отразили врага.

Донецкая область

По данным карт, 1 октября российские войска нанесли наземные удары в районе Бахмута и Авдеевки и продолжили вести постоянный огонь вдоль линии столкновения в Донецкой области.

ВСУ освободили Лиман, а россиянам &quot;в приоритете&quot; юг: карты боев на утро

Тем временем ВСУ отразили российские наземные атаки непосредственно на Бахмут, к северо-востоку в районе Соледара, а также к югу от Бахмута в районе Веселой Долины, Зайцево, Нью-Йорка, Горловки и к западу от Авдеевки возле Первомайского.

Юг

Украинские военные продолжают вести контрнаступательные действия в Херсонской области и создают условия для дальнейшего продвижения на разных участках фронта.

ВСУ освободили Лиман, а россиянам &quot;в приоритете&quot; юг: карты боев на утро

Оккупанты же подтягивают резервы и проводят перегруппировку в условиях постоянных активных действий украинских войск на юге Украины.

Кроме того, наши бойцы продолжают блокирование российских районов концентрации в Херсонской области (ВСУ ударами по складам боеприпасов РФ и скоплению личного состава уничтожают врага), а россияне уже опасаются, что украинские войска нацелились на Давидов Брод, пока находящийся под оккупацией.

Напомним, по данным утренней сводки Генштаба, в России продолжаются мобилизационные мероприятия, ряд воинских частей переведены в боевую готовность (в частности, в оккупированном Крыму) и передислоцированы ближе к линии фронта.

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