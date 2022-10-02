ВСУ освободили Лиман, а россиянам "в приоритете" юг: карты боев на утро

ВСУ освободили Лиман на Донбассе, тем самым нанеся значительное поражение российским войскам. При этом, оккупанты нацелены на юг, они продолжают там оснащать оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Восточная Украина: (линия Волчанск-Купянск-Изюм-Лиман)

Украинские войска освободили Лиман 1 октября, а российские оккупанты отошли из города на так называемые "выгодные рубежи". Как сообщают аналитики, ссылаясь на опубликованные карты, на 1 октября украинские силы уже находились в разных частях Лимана. Однако подробности относительно украинских достижений пока остаются нераскрытыми по понятным причинам.

Между тем россияне утверждают, что их так называемый "БАРС" (боевой армейский резерв), удерживавший оборону в Дробышево, к северо-западу от Лимана, отошел к Кременной, примерно 25 км к востоку от Лимана.

Немало важно предположение аналитиков, которые допускают, что неудачи армии РФ в северных областях Украины и недостаточная оборона занимаемых участков фронта могут указывать, главе Кремля Владимиру Путину гораздо важнее удерживание юга, поэтому он готов пожертвовать территориями на востоке, в частности Луганской областью.

Кроме того, стало известно, что вчера войска РФ совершили наземную атаку на Казачью Лопань (находится в непосредственной близости с границей РФ) на севере Харьковской области, но попытки врага были неудачными, ВСУ отразили врага.

Донецкая область

По данным карт, 1 октября российские войска нанесли наземные удары в районе Бахмута и Авдеевки и продолжили вести постоянный огонь вдоль линии столкновения в Донецкой области.

Тем временем ВСУ отразили российские наземные атаки непосредственно на Бахмут, к северо-востоку в районе Соледара, а также к югу от Бахмута в районе Веселой Долины, Зайцево, Нью-Йорка, Горловки и к западу от Авдеевки возле Первомайского.

Юг

Украинские военные продолжают вести контрнаступательные действия в Херсонской области и создают условия для дальнейшего продвижения на разных участках фронта.

Оккупанты же подтягивают резервы и проводят перегруппировку в условиях постоянных активных действий украинских войск на юге Украины.

Кроме того, наши бойцы продолжают блокирование российских районов концентрации в Херсонской области (ВСУ ударами по складам боеприпасов РФ и скоплению личного состава уничтожают врага), а россияне уже опасаются, что украинские войска нацелились на Давидов Брод, пока находящийся под оккупацией.

Напомним, по данным утренней сводки Генштаба, в России продолжаются мобилизационные мероприятия, ряд воинских частей переведены в боевую готовность (в частности, в оккупированном Крыму) и передислоцированы ближе к линии фронта.