UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ звільнили Андріївку, - Маляр

Фото: ЗСУ звільнили Андріївку (MinistryofDefence UA)
Автор: Каріна Левицька

Збройні сили України звільнили Андріївку Бахмутського району Донецької області.

Про це повідомляє заступник міністра оборони Ганна Маляр, РБК-Україна з посиланням на її Telegram.

"Андріївка наша", - наголосила Маляр.

Фото: місцерозташування Андріївки (deepstatemap)

За словами заступника міністра оборони, українські військові рухаються вперед.

Вона також наголосила, що на північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції. А тим часом на південному успішно просуваються ЗСУ. 

Основні бої, за словами Маляр, наразі тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки.

"І в нас там гарні новини. Закріплюємось на зайнятих позиціях", - додала замміністра.

Ситуація на фронті

Українські військові продовжують вибивати противника з півдня України. Їхня мета - зачистити смугу від лівого берега мінімум на 10-15 км.

При цьому нещодавно Маляр зазначала, що окупанти не хочуть залишати втрачені позиції на півдні, тому Силам оборони доводиться захищати їх від ворожих штурмів.

Більше про ситуацію на фронті та чи далеко Україні до переломного моменту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України