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ВСУ освободили Андреевку, - Маляр

Фото: ВСУ освободили Андреевку (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Вооруженные силы Украины освободили Андреевку Бахмутского района Донецкой области.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр, РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram.

"Андреевка наша", - подчеркнула Маляр.

По словам заместителя министра обороны, украинские военные движутся вперед.

Она также отметила, что на северном фланге враг пытается отбить утраченные позиции. А тем временем на южном успешно продвигаются ВСУ. 

Основные бои, по словам Маляр, сейчас продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещеевки.

"И у нас там хорошие новости. Закрепляемся на занятых позициях", - добавила замминистра.

Ситуация на фронте

Украинские военные продолжают выбивать противника с юга Украины. Их цель - зачистить полосу от левого берега минимум на 10-15 км.

При этом недавно Маляр отмечала, что оккупанты не хотят оставлять утраченные позиции на юге, поэтому Силам обороны приходится защищать их от вражеских штурмов.

Больше о ситуации на фронте и далеко ли Украине до переломного момента - читайте в материале РБК-Украина.

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