ЗСУ звільнили 9 населених пунктів Луганської області, - Гайдай

Збройні сили України на 31 жовтня 2022 року звільнили 9 населених пунктів Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая на телемарафоні.

"На сьогодні 9 населених пунктів деокуповано. І сподіваюся, що наші захисники з кожним тижнем цю цифру збільшуватимуть. І ми готові вже працювати, всі керівники міських та обласних військових адміністрацій давно хочуть повернутися і працювати", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Гайдай заявляв, що російські окупанти підірвали міст через річку Червону біля Красноріченського і ще один біля Кремінної в Луганській області через наближення Збройних сил України.

Також стало відомо, що українські сили взяли під вогневий контроль важливу трасу між окупованими Кремінною та Сватовим .

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