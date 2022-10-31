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ВСУ освободили 9 населенных пунктов Луганской области, - Гайдай

Фото: начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Илона Свиридова

Вооруженные силы Украины по состоянию на 31 октября 2022 года освободили 9 населенных пунктов Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая на телемарафоне.

"На сегодня 9 населенных пунктов деоккупированно. И надеюсь, что наши защитники будут с каждой неделей эту цифру увеличивать. И мы готовы уже работать, все руководители городских и областной военных администраций давно хотят вернуться и работать", - отметил он.

Напомним, ранее Гайдай заявлял, что российские оккупанты подорвали мост через реку Красная возле Краснореченского и еще один возле Кременной в Луганской области из-за приближения Вооруженных сил Украины.

Также стало известно, что украинские силы взяли под огневой контроль важную трассу между оккупированными Кременной и Сватово.

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ЛуганскВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины