Траса Сватове-Кремінна Луганської області знаходиться під вогневим контролем ЗСУ

Стратегічно важлива для постачання російських військ траса Сватове-Кремінна у Луганській області перебуває під вогневим контролем українських військових.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

"За останніми даними, ВСУ взяли трасу під повний вогневий контроль і там триває бойова робота, про яку повідомлять пізніше", - заявив Череватий.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ практично взяли під контроль важливу трасу між окупованими містами Сватове та Кремінна.

Також ми писали, що раніше Гайдай розповів про те, як українські сили просуваються на Сватівському та Кремінському напрямках.

Окрім того, Збройні сили України витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М'ясожарівка та Невське Луганської області та Новосадово у Донецькій області.

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