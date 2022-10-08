ЗСУ звільнили 40 населених пунктів на півночі Донецької області, - Мінреінтеграції

В уряді зазначають, що, за даними Мінреінтеграції, у звільнених населених пунктах на півночі Донецької області вже розпочато відновлення інфраструктури, також там відбуваються стабілізаційні заходи.

При цьому продовжується пошук власників зруйнованих будинків. У селах Хрестище та Маяки відновлюють електропостачання. У Святогірську проводять роботи з відновлення мобільного зв'язку.

У Кабміні додають, що зараз у Лимані, Святогірську та селищі Ярова вже відновили виплати пенсій.