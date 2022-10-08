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ЗСУ звільнили 40 населених пунктів на півночі Донецької області, - Мінреінтеграції

Ілюстративне фото: ЗСУ звільнили 40 населених пунктів на півночі Донецької області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бійці Збройних сил України звільнили від російських окупантів 40 населених пунктів, які знаходяться у Лиманській та Святогірській громадах Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

В уряді зазначають, що, за даними Мінреінтеграції, у звільнених населених пунктах на півночі Донецької області вже розпочато відновлення інфраструктури, також там відбуваються стабілізаційні заходи.

При цьому продовжується пошук власників зруйнованих будинків. У селах Хрестище та Маяки відновлюють електропостачання. У Святогірську проводять роботи з відновлення мобільного зв'язку.

У Кабміні додають, що зараз у Лимані, Святогірську та селищі Ярова вже відновили виплати пенсій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 4 жовтня над Лиманом було офіційно піднято український прапор.

Також ми писали, що росіяни завдали ракетного удару по Кураховому Донецької області, є загиблий.

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Збройні сили УкраїниДонецька областьВійна Росії проти України