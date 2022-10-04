Над Лиманом піднято український прапор (фото)
Лиман Донецької області звільнений від російських окупантів. Над містом здійняли український прапор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом", - йдеться у повідомленні.
Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський передав від військових до Донецької обласної військової адміністрації повноваження з налагодження подальшого життя у звільнених населених пунктах. Кириленко заявив, що окупанти залишають по собі руїни та поки що влада почне налагоджувати логістику, завозити гуманітарну допомогу та видавати пенсії.
"Окремо зауважу: тим, хто евакуювався, повертатися до звільнених населених пунктів ще зарано", - заявив очільник області.
За його словами, триває масштабна робота з розмінування, попереду непроста зима, пережити яку буде вкрай важко.
Нагадаємо, що 01 жовтня українські військові увійшли до Лиману.
Вже ввечері того ж дня українські військові взяли Лиман під контроль.
Наступного дня президент України Володимир Зеленський доповів, що українські військові повністю зачистили Лиман від окупантів.
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