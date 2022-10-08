ВСУ освободили 40 населенных пунктов на севере Донецкой области, - Минреинтеграции

Бойцы Вооруженных сил Украины освободили от российских оккупантов 40 населенных пунктов, которые находятся в Лиманской и Святогорской громадах Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
В правительстве отмечают, что, по данным Минреинтеграции, в освобожденных населенных пунктах на севере Донецкой области уже начато восстановление инфраструктуры, также там проходят стабилизационные мероприятия.
При этом продолжается поиск владельцев разрушенных домов. В селах Крестище и Маяки возобновляют электроснабжение. В Святогорске проводят работы по восстановлению мобильной связи.
В Кабмине добавляют, что сейчас в Лимане, Святогорске и поселке Яровая уже возобновили выплаты пенсий.
Напомним, ранее стало известно, что 4 октября над Лиманом был официально поднят украинский флаг.
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