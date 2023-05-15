ЗСУ просунулися до 2 км за останні дві доби на флангах Бахмута, - Череватий

Сили оборони України за останні дві доби просунулися в деяких місцях на флангах навколо Бахмута на відстань від 350 метрів до 2 кілометрів.

Про це заявив спікер Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Однак ворог чинить дикий опір. За поточну добу на Бахмутському напрямку відбулося 34 бойових зіткнення, 479 разів ворог різними системами, різною артилерією обстрілював наші позиції. Сталося чотири авіанальоти", - заявив він.

За словами Череватого, під час боїв ЗСУ вдалося знищити 149 окупантів, а ще 160 - поранити. При цьому шість окупантів потрапили в полон.

Крім того, за добу українські військові підбили дві бойові машини піхоти, два бронеавтомобілі, три безпілотники ворога і польовий склад із боєприпасами.

"Ворог намагається захопити саме місто, докладає до цього неймовірних зусиль. Наші воїни тримають там оборону, проявляючи вершини мужності, героїзму, витримки та кмітливості. А коли з'являється можливість на флангах атакувати ворога, це все робиться", - заявив Череватий.

Нагадаємо, за даними Генштабу, армія РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. При цьому в епіцентрі бойових дій, як і раніше, залишаються Бахмут і Мар'їнка.

Крім того, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявляв, що просування Сил оборони на Бахмутському напрямку - це перший успіх наступальних дій.

Крім цього в Міноборони заявляли, що ЗСУ захопили понад десять позицій окупантів під Бахмутом.

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