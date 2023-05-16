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ВСУ освободили 20 квадратных км под Бахмутом, но россияне продвигаются в самом городе, - Маляр

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Вторник 16 мая 2023 16:46
ВСУ освободили 20 квадратных км под Бахмутом, но россияне продвигаются в самом городе, - Маляр Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные освободили от оккупантов около 20 квадратных километров в Бахмутском районе. При этом захватчики продвигаются в самом городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

Она подчеркнула, что информацию о ходе боевых действий следует рассматривать в комплексе всех мер оборонной операции и не вырывать из контекста.

"К примеру, в течение нескольких дней наши войска освободили от врага на севере и юге пригорода Бахмута около 20 квадратных километров. В то же время, враг несколько продвигается в самом Бахмуте, полностью уничтожая город артиллерией. Кроме того, враг подтягивает подразделения профессиональных десантников", - написала заместитель министра.

Маляр подчеркнула, что продолжаются тяжелые бои с разным результатом.

Она отметила, что украинские защитники делают максимум и даже больше.

"То, что оборона Бахмута длится столько месяцев, да еще и на определенных участках есть продвижение - это сверхусилие наших бойцов и высокий уровень профессиональности командования обороной", - добавила она.

Маляр напомнила, что у оккупантов есть преимущество в количестве людей и вооружении. В то же время благодаря действиям украинских военных враг еще с прошлым летом не может реализовать свои планы на Бахмутском направлении.

Напомним, в британской разведке сообщили, что украинские военные добились тактического успеха в районе Бахмута.

В ISW также отмечали, что россияне продолжают терять позиции в районе Бахмута.

Кроме того, вчера спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские защитники за двое суток продвинулись в некоторых местах на флангах вокруг Бахмута на расстояние от 350 метров до 2 км.

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