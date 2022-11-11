У ЗСУ звернулися до військових Росії та Білорусі: здайтеся в полон і збережіть зброю

У Генеральному штабі ЗСУ звернулися до військовослужбовців Росії та Білорусі, запропонувавши їм здатися та зберегти своє озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
"Військовослужбовці республіки Білорусь! Якщо вас все ж таки змусять взяти участь у війні Путіна проти народу України і якщо ви не можете не виконати цей злочинний наказ. Перейшовши кордон України, зупиніться у складі підрозділу", - йдеться у зверненні.
У ЗСУ запропонували алгоритм дій для білоруських солдатів:
"Вашу відмову від вбивства українців ми приймемо як акт прояву дружніх відносин і будемо вдячні за це. У цьому випадку ми гарантуємо вам можливість миттєвого вільного повернення на територію республіки Білорусь. Якщо ж ви боїтеся злочинної влади, ми запропонуємо вам гідне перебування на території України спеціально обладнаних військових містечках", - зазначили у ЗСУ.
За заявою, солдати РБ можуть розраховувати на медобслуговування згідно з нормами ЗСУ. Для зв'язку з рідними буде надано телефонний зв'язок та цілодобовий доступ до інтернету. Зброя буде знаходитись у спеціальних кімнатах зберігання, а військова техніка – на стоянках.
У Генштабі також звернулися і до російських військових.
"Військовослужбовці Російської Федерації! Якщо ви вирішите стати частиною російської окупаційної армії, то для вас залишаються лише два варіанти.
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