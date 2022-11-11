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В ВСУ обратились к военным России и Беларуси: сдайтесь в плен и сохраните оружие

Фото: в ВСУ обратились к военным России и Беларуси (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Генеральном штабе ВСУ обратились к военнослужащим России и Беларуси, предложив им сдаться и сохранить свое вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Военнослужащие республики Беларусь! Если вас все же заставят принять участие в войне Путина против народа Украины и если вы не можете не выполнить этот преступный приказ. Перейдя границу Украины, остановитесь в составе подразделения", - говорится в обращении.

В ВСУ предложили алгоритм действий для белорусских солдат:

  • заглушите моторы;
  • разрядите оружие;
  • поднимите белые флаги;
  • дождитесь встречи с представителями командования ВСУ.

"Ваш отказ от убийства украинцев мы примем как акт проявления дружеских отношений и будем благодарны за это. В этом случае мы гарантируем вам возможность мгновенного свободного возвращения на территорию республики Беларусь. Если же вы боитесь преступной власти, мы предложим вам достойное пребывание на территории Украины в специально оборудованных военных городках", - отметили в ВСУ.

Согласно заявлению, солдаты РБ могут рассчитывать на медобслуживание согласно норм ВСУ. Для связи с родными будет предоставлена телефонная связь и круглосуточный доступ в интернет. Оружие будет находиться в специальных комнатах хранения, а военная техника – на стоянках.

В Генштабе также обратились и к российским военным.

"Военнослужащие Российской Федерации! Если вы решите стать частью российской оккупационной армии, то для вас остаются лишь два варианта.

  1. Сдача в плен. В этом случае мы гарантируем вам соблюдение всех международных конвенций по отношению к военнопленным, содержание в лагерях для военнопленных и медицинскую помощь, возможность оповестить родных и близких о вашем пленении", - говорится в сообщении. Мы гарантируем вам возвращение домой по окончанию конфликта, или же в результате обмена военнопленными.
  2. В противном случае вас ждет неминуемая смерть", - говорится в сообщении.

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