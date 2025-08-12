ЗСУ зупиняють просування росіян на Добропільському та Покровському напрямках, - Генштаб

"Наші підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил противника. Так, лише на Покровському напрямку окупанти зосередили угруповання чисельністю понад 110 тисяч особового складу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Генштабі, щоб проникнути в глибину оборони ЗСУ, російські загарбники діють зухвало. Не зважаючи на втрати, вони намагаються просочуватися диверсійними та малими піхотними групами через наші оборонні порядки.

Зокрема, декілька малочисельних груп противника, обійшовши позиції українських захисників, здійснили спробу просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь.

Крім того, користуючись особливостями місцевого ландшафту диверсанти потай проникали у населені пункти - Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр. Деякі з груп вже знищені, решта - в процесі знищення.

"Ситуація непроста й динамічна, однак Сили оборони вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити ворожі групи. Зокрема, рішенням головнокомандувача ЗСУ для посилення стійкості оборони виділено додаткові сили й засоби. Сплановано заходи для блокування груп противника у визначеному районі", - зазначили у Генштабі.

Там додали, що резервні підрозділи вже виявили ворога та мають перші успіхи: окупантів знищують та беруть у полон.

"Захисники України зосереджені на виконанні поставлених завдань, тримають рубежі та потребують підтримки всього суспільства, щоб відбити нові спроби ворожих наступів", - наголосили в Генштабі.