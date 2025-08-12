ВСУ останавливают продвижение россиян на Добропольском и Покровском направлениях, - Генштаб

"Наши подразделения ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил противника. Так, только на Покровском направлении оккупанты сосредоточили группировку численностью более 110 тысяч личного состава", - говорится в сообщении.

Как отметили в Генштабе, чтобы проникнуть в глубину обороны ВСУ, российские захватчики действуют дерзко. Несмотря на потери, они пытаются просачиваться диверсионными и малыми пехотными группами через наши оборонительные порядки.

В частности, несколько малочисленных групп противника, обойдя позиции украинских защитников, предприняли попытку продвинуться в направлении населенного пункта Золотой Колодец.

Кроме того, пользуясь особенностями местного ландшафта диверсанты тайком проникали в населенные пункты - Веселое, Вольное, Рубежное, Кучеров Яр. Некоторые из групп уже уничтожены, остальные - в процессе уничтожения.

"Ситуация непростая и динамичная, однако Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы выявить и уничтожить вражеские группы. В частности, решением главнокомандующего ВСУ для усиления устойчивости обороны выделены дополнительные силы и средства. Спланированы мероприятия для блокирования групп противника в определенном районе", - отметили в Генштабе.

Там добавили, что резервные подразделения уже обнаружили врага и имеют первые успехи: оккупантов уничтожают и берут в плен.

"Защитники Украины сосредоточены на выполнении поставленных задач, держат рубежи и нуждаются в поддержке всего общества, чтобы отразить новые попытки вражеских наступлений", - отметили в Генштабе.