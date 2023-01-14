ЗСУ не зупиняють контрнаступ узимку, готуючись до масштабної операції, - ISW

Українські сили продовжують контрнаступ, попри заяву про підготовку до великої операції навесні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

В ISW зазначають, що досі не зафіксували жодних ознак того, що українські сили мають намір зупинити контрнаступні операції цієї зими на користь проведення великого контрнаступу навесні.

"Натомість українські сили можуть готувати умови для потенційно більшої контрнаступної операції цієї весни", - пишуть аналітики.

Прогноз міністра оборони Олексія Резнікова щодо високих темпів російських операцій навесні частково підтверджує оцінку ISW про те, що російські сили, ймовірно, готуються до наміченої вирішальної військової операції у 2023 році.

Російський наступ із Білорусі залишається малоймовірним, вважають експерти.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Росія найближчими місяцями йтиме ва-банк, оскільки розтягувати війну на довго Кремлю вже не дозволяють внутрішні проблеми в країні.

Крім того, у Генштабі попередили, що потенційна загроза настання Збройних сил Росії з території Білорусі зберігатиметься протягом усього року.

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