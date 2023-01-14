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ВСУ не останавливают контрнаступление зимой, готовясь к масштабной операции, - ISW

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Суббота 14 января 2023 06:25
ВСУ не останавливают контрнаступление зимой, готовясь к масштабной операции, - ISW Фото: ВСУ не останавливают контрнаступление (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Украинские силы продолжают контрнаступление, несмотря на заявление о подготовке к крупной операции весной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В ISW отмечают, что до сих пор не зафиксировали каких-либо признаков того, что украинские силы намерены остановить контрнаступательные операции этой зимой в пользу проведения крупного контрнаступления весной.

"Вместо этого украинские силы могут готовить условия для потенциально более крупной контрнаступательной операции этой весной", - пишут аналитики.

Прогноз министра обороны Алексея Резникова относительно более высоких темпов российских операций весной частично подтверждает оценку ISW о том, что российские силы, вероятно, готовятся к намеченной решающей военной операции в 2023 году.

Российское наступление из Беларуси остается маловероятным, считают эксперты.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия в ближайшие месяцы будет идти ва-банк, поскольку растягивать войну на долго Кремлю уже не позволяют внутренние проблемы в стране.

Кроме того, в Генштабе предупредили, что потенциальная угроза наступления Вооруженных сил России с территории Беларуси будет сохраняться в течение всего года.

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