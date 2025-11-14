ЗСУ зупинили "судний день". Загадкова радіостанція РФ замовкла після удару дрона

Російська "Радіостанція Судного дня" зупинила трансляцію внаслідок атаки українського дрона. Вона була створена в 1970-х і з того часу безперервно транслювала короткий дзижчащий сигнал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Трансляції тимчасово не буде. Проблема у відключенні електроенергії через потрапляння по підстанції БПЛА", - пишуть російські пабліки.

Ця радіостанція десятиліттями транслює короткий дзижчащий сигнал, тому її також називають "Жужалкою". Іноді він переривається дивними голосовими повідомленнями та позивними.

Офіційного пояснення призначення "Радіостанції Судного дня" немає, тому вона зібрала навколо себе чимало конспірологів. Вони постійно шукають в ефірі "таємні коди і сигнали", а збої сприймаються як ознаки наближення ядерної війни.

Що відомо про "Радіостанцію Судного дня"

"Радіостанцією Судного дня" називають короткохвильову радіостанцію УВБ-76, яка також відома під назвами "Жужалка" або The Buzzer. Вона протягом десятирічь транслює на частоті 4625 кГц короткі звукові імпульси. Іноді можна почути закодовані голосові повідомлення, які складаються з набору цифр, імен або незрозумілих слів.

Передавач належить до структури збройних сил Росії і спочатку знаходився біля Поварово (Московська область), а після 2010 року - ймовірно у Ленінградській (Псковській) області або біля Наро-Фомінська.

Імовірно, "Радіостанція Судного дня" входить до складу резервної системи зв’язку та може використовуватись у надзвичайних ситуаціях.

Радіостанція має саме таку назву, оскільки вона:

працює навіть в умовах війни чи глобальних катастроф;

має зв'язок з системами, активізація яких теоретично мала б відбутися у разі ядерної атаки;

використовує технології, які здатні працювати без сучасної цифрової інфраструктури.

Існує думка, що передавач перебуватиме в ефірі навіть тоді, коли усі інші засоби зв’язку з якоїсь причини замовкнуть.

Останні активності радіостанції

Сплески активності "Радіостанції Судного дня" відбувалися:

під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну;

під час проведення самітів НАТО;

у періоди зростання напруженості між США та Іраном.

Ці дні ознаменувалися позачерговими голосовими повідомленнями із вмістом незрозумілих кодів і слів. Через це деякі експерти вважають, що станцію використовують для тестування або передачі реальних команд.

Востаннє активність передавача відбулася 25 червня - тоді за добу було передано 24 закодовані повідомлення.