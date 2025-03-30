ЗСУ зупинили штурм і знищили два танки росіян на Покровському напрямку

Українські бійці зупинили штурм російських військ на східному напрямку фронту, не давши можливості ворогові просунутись вперед. Під час спроби штурму знищили техніку росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
За даними ОСУВ "Хортиця", екіпажі операторів БпЛА Зведеної стрілецької бригади та морських піхотинців знищили важку броньовану техніку ворога на Покровському напрямку.
"Російські окупанти висунулися штурмувати позиції в складі ударної бронегрупи та зіткнулися з FPV-дронами українських захисників", - розповіли в угрупованні військ.
Українська аеророзвідка вчасно виявила рух ворожих танків. Після чого бійці бригади майстерно влучили дронами-камікадзе по російській техніці, зупинивши її просування при спробі прориву.
"Як результат, штурм противника захлинувся, так і не розпочавшись. Ворог втратив 2 танка, а наші воїни вкотре довели свою ефективність та злагодженість на напрямку", - додали в ОСУВ "Хортиця".
Зведена стрілецька бригада повітряних сил ЗСУ продемонструвала влучність українських військових на відео.
Додамо, що росіяни посилюють тиск на Покровському напрямку. Так, на фронті за минулу добу, 29 березня, сталися 223 бойових зіткнення. І майже половина з них відбулись на Покровському напрямку.
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 93 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Новоторецьке, Пантелеймонівка, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Срібне, Андріївка, а також у напрямку Котлярівки.
Однак ЗСУ продовжують завдавати значних втрат ворогові. Так, українські захисники знищили переправу російських військ через річку Оскіл у Харківській області. Окупанти хотіли використати її для перекидання техніки.
Також ЗСУ завдали удару по укриттях і вогневих позиціях окупантів на Краматорському напрямку. В результаті знищено ворожу піхоту та укріплення.
А вчора, 29 березня, ЗСУ відбили ворожий наступ на Покровському напрямку, завдавши значних втрат окупантам. Ліквідовано десятки солдатів, а також знищено техніку та ворожі дрони.
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