Українські воїни знищили переправу окупантів через річку Оскіл у Харківській області

Українські захисники знищили переправу російських військ через річку Оскіл у Харківській області. Окупанти хотіли використати її для перекидання техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

В ОСУВ "Хортиця" додаються, що російська армія продовжує використовувати застаріли зразки бронетанкового озброєння, зокрема танки Т-55, переобладнані для переміщення особового складу на передові позиції та в райони зосередження.

"Російська армія не полишає намірів навести переправу в районі Дворічної для перекидання техніки на західний берег річки Оскіл. Для наведення переправи було застосовано важкий механізований міст", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили піхотні атаки ворога біля Камʼянки, Піщаного, Петропавлівки та Загризового.

Втрати армії РФ

Нагадаємо, за минулу добу Росія втратила на фронті ще понад 1500 солдатів. Всього з початку повномасштабної війни втрати ворога становлять 914 тисяч військових.

Як раніше зазначали у Міноборони України, найбільший рекорд за втратами ворога був зафіксований у грудні 2024 року. Тоді за місяць Росія втратила на фронті 48 670 військових.

Попередній рекорд російських втрат був зафіксований за підсумками листопада 2024 року - 45 720 солдатів.

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